研華Q1 EPS 2.48元 創歷年同期新高

全球工業物聯網領導廠商研華（2395） 今（29）日舉行董事會，公布第一季合併財務報表。合併營收達131.61億元，較2020年同期年增16.8%，營業毛利為52.09億元、毛利率39.6%，營業利益達22.87億元、營利率17.4%，稅後淨利為19.13億元、年增47.7%，第一季每股稅後純益達2.48元。公司首季營收暨獲利表現，皆創歷年同期新高。

研華表示，第一季營收以美元表達為4.64億美元，年對年成長24%，整體表現略優於先前預期。事業群方面，首季各事業群普遍優於去年表現，其中以工業物聯網事業群及物聯雲事業群成長動能較強，年對年分別成長53%及37%。智能物聯網服務事業群與嵌入式物聯網平台事業群亦較去年同期分別成長18%與7%。僅應用電腦事業群因出貨遞延表現相對弱勢，單季年對年衰退14%。

在區域表現方面，今年首季各區營收表現普遍較去年同期成長，其中以中國、新興市場表現最佳，年對年分別有76%及36%正成長。北美及歐洲兩大市場也因景氣回溫，分別較去年同期成長11%及8%。整體北亞市場（日本與南韓）較去年同期成長13%，其中南韓及日本市場分別年增40%及17%，然日本事業體ATJ（Advantech Technologies Japan, ATJ）則因專案結束表現疲弱，年對年衰退12%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，在景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動下，公司第一季營運表現優異。展望第二季，受惠於基建商機與IEM半導體智能設備升級趨勢，訂單需求仍保持強勁，然材料供給時間拉長加上配給數量不足，將進一步影響第二季營收表現。內部已成立專案小組積極因應，致力提升訂單達交率，讓產業供應鏈因素影響降至最低。

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