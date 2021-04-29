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台灣大「 i無限數位公益」成果發表 微電影破10萬點閱

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）基金會「i無限數位公益」今（29）日舉辦成果發表會，為全年齡打造的機器學習線上遊戲平台上線，此外，二部公益微電影《透明的孩子》、《萬分之一特別的你》，日前雙雙提前達標十萬點閱人次，成功為台灣關愛基金會、罕見疾病基金會分別募得10萬元。

台灣大今年與中華民國愛自造者學習協會合作開發國內首創「為公益而生」、為全年齡打造的機器學習線上遊戲平台，現場邀請國小、國中、高中學生用程式線上開戰，PK操控自走車走出迷宮，「機器學習」的原理與應用也已融入其中，實現只要有網路的地方，科技教育就能扎根茁壯。

除了行動應用開發成果，公益微電影推廣也傳出捷報，聚焦孩童權益的兩部微電影《透明的孩子》、《萬分之一特別的你》，日前雙雙提前達標十萬點閱人次，成功為台灣關愛基金會、罕見疾病基金會分別募得10萬元。

台灣大總經理林之晨去年曾親赴台南參與台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊，今天也出席力挺「i無限數位公益」，並分別致贈十萬元支票給微電影募款達標的公益團體。

林之晨表示，九年來「i無限」透過開發行動應用及公益微電影募款，用科技的原力照亮社會的黑暗面，扶植弱勢，縮短數位落差。去年自己參加營隊活動，看著學童在志工協助下，「從無到有」寫程式、讓自走車走出迷宮，coding不僅帶來fun(樂趣)、甚至真的可以Open Possible能所不能，而今年「i無限」發表的機器學習線上遊戲平台，更可望讓程式教育突破時空和場域的限制，將科技素養遍及偏鄉每一個角落。未來台灣大哥大將持續發揮核心能力，利用科技創生的概念，更積極發現並解決社會上的問題。

微電影 台灣大哥大 機器學習

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