台達電：Q2、Q3看起來都不錯 會盡力去追料
電源龍頭台達電（2308）今（29）日開法說會，對於未來展望，董事長海英俊表示，「第二季不錯、比第一季好，第三季雖然較遠，看起來也還不錯」目前第四季則因為時間較遠、能見度較差。
至於法人詢問被動元件今年產能？ 海英俊表示，旗下的被動元件子公司乾坤產能一直再擴充，「新的台南廠已經快好、吳江也在擴產」，除了手機、移動裝置使用的被動元件外，汽車市場也會繼續投資，去年通過16億與12億元的計畫現在都在進行中。
他指出， 乾坤已經多角化經營，且汽車是很重要業務範圍，成長很快，「乾坤的擴產就是為了汽車」 。
至於今日蘋果執行長庫克透露，iPad和Mac難逃晶片缺貨衝擊，對此海英俊看法為何？他表示，只能說台達電第二季業績應該不錯，蘋果方面則無法評論。
市場擔心客戶重複下單問題，執行長鄭平表示，這問題一定會有，但現在出貨都很緊急、出貨時間都很短，大家缺料沒法交，「盡我們力量去追料、既有訂單會按時出貨」。他也說明，重複下單問題到第三季、第四季會顯現，這部分會緊密觀察。
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