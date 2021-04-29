研華首季EPS 2.48元 營收、獲利皆創歷年同期新高

工業電腦大廠研華（2395）今（29）日舉行董事會，公佈2021年第1季合併財務報表。合併營收達131.61億元，較2020年同期年增16.8%，營業毛利為52.09億元（毛利率39.6%），營業利益達22.87億元（營利率17.4%)，稅後淨利為19.13億元 (年增47.7%)，第1季每股盈餘（EPS）達2.48元。公司首季營收暨獲利表現，皆創歷年同期新高。

研華第一季營收以美元表達為US$464mn，年對年成長24%，整體表現略優於先前預期。事業群方面，首季各事業群普遍優於去年表現，其中以工業物聯網事業群 （Industrial-IoT Group, IIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group, CIoT）成長動能較強，年對年分別成長53%及37%。智能物聯網服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）與嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）亦較去年同期分別成長18%與7%。僅應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）因出貨遞延表現相對弱勢，單季年對年衰退14%。

在區域表現方面，1Q21各區營收表現普遍較1Q20成長，其中以中國、新興市場表現最佳，年對年分別有76%及36%正成長。北美及歐洲兩大市場也因景氣回溫，分別較去年同期成長11%及8%。整體北亞市場（日本與南韓）較去年同期成長13%，其中南韓及日本市場分別年增40%及17%，然日本事業體ATJ（Advantech Technologies Japan, ATJ）則因專案結束表現疲弱，年對年衰退12%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，在景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動下，公司第一季營運表現優異。展望第二季，受惠於基建商機與IEM半導體智能設備升級趨勢，訂單需求仍保持強勁，然材料供給時間拉長加上配給數量不足，將進一步影響第二季營收表現。內部已成立專案小組積極因應，致力提升訂單達交率，讓產業供應鏈因素影響降至最低。

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