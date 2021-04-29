友達看好面板後市 彭双浪：訂單看到年底

友達（2409）今（29）日舉行線上法說會，董事長彭双浪針對面板市況表示，「今年訂單到年底之前都蠻清楚的」，甚至近期已經在和客戶談下一年度的供貨，比以往的10、11月整整提早了半年，可見面板供不應求的情況將可能延燒到明年。

友達今日公告今年首季財報，稅後純益達118.3億元，較去年第4季大增四成，重回季賺百億元的盛況；每股純益1.25元，則為將近13年來新高。展望第2季，友達指出，儘管原料供應緊俏，但第2季整體出貨量仍可望較第1季有個位數成長，平均銷售價格也預期會再向上提升至少10%，嫁動率則會維持上一季的高檔。

彭双浪指出，友達從去年年中開始產能就呈現滿載，但目前還是無法充分滿足客戶需求，供給短缺的情況依每家客戶不同，從10~30%都有。對於外界有重複下單（double booking）的疑慮，他認為在供應緊張時難免會有這種情況發生，不過疫情讓各國政府加速數位轉型，增加許多標案，量體從數百萬台到上千萬台都有，讓需求更為扎實，而目前整體庫存也是健康偏低的水準，對此並不擔心。

原料供應上，友達總經理柯富仁認為，缺料屬於結構性問題，像是IT類產品銷售暢旺，因此占整體顯示器出貨比重拉高，讓相關IC或PCB類元件的用量都比過往來得更多，而供應鏈原先的中期規劃都無法支應當前的強勁需求，因此預期原料供應緊俏的情況仍會持續一段時間；此外，像是5G應用、筆電及車用電子等需求都在提升，帶動電子元件產品使用量增加，也造成產能排擠效應。

對於整體面板市況，柯富仁指出，中國大陸面板廠的擴產速度比過往幾年減緩許多，同時零組件供應緊張的情況也會讓新開出產能難以有效產出，因此即使近期有新的面板產能投入，實際增幅也會比理論產能更少。

在需求端，宅經濟已然成為新的生活型態，變成持續性需求；而下半年有運動賽事如歐洲杯足球賽、東京奧運等，對電視需求都會是正向加分的影響。

商品推薦