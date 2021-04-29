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神基推新一代全強固型平板電腦 續拼營收年增雙位數

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

神基（3005）今（29）日宣布推出新一代K120全強固型平板電腦，適合行動商務專業人士在公共安全、製造、國防、交通運輸、天然資源以及石油和天然氣等充滿挑戰的產業中執行工作。法人估，神基今年全年營收可望年增1成左右，獲利也同步看增。

以過往成功經驗為基礎，神基新一代K120平板電腦將前一代機型進行大量升級與強化，在遠距和惡劣環境中提供最佳化生產力，強大的第11代Intel四核心i5/i7處理器搭配Iris Xe顯示晶片，提供傑出的效能、快速的回應能力及豐富的視覺效果，這代表K120能同時執行多種任務而不會出現降速或過熱的現象，而由於內建Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2及可選配搭載GPS/GLONASS 的WWAN，強化的連線能力讓使用者能夠利用多種無線傳輸，Thunderbolt 4技術使現場資料收集變得快速輕鬆。

神基亦表示，K120的強固耐用提供卓越的可靠性，領先市場上其他強固型裝置，並具備MIL-STD-810H、MIL-STD-461G和IP66等認證，更擁有可承受6英呎(1.8公尺)摔落的防摔特性，能夠在-29°C至63°C(-20°F至145°F)的操作溫度中運作，這代表使用者能專注工作，無須擔憂資料遺失、損毀或錯誤的情況發生。

神基董事長黃明漢表示，K120結合了便攜性、連線能力和強固的可靠性，成為客戶的最佳選擇，其領先業界的強固型設計與最新的技術、應用程式和服務，進而提供全面的解決方案，在各種充滿挑戰的產業中提供協助，成就最佳化的生產力。

神基 平板電腦

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