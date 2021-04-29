友達Q1重回單季獲利破百億 展望Q2面板需求動能續強

友達光電（2409）今（29）日舉行法人說明會，公布2021年第一季合併財務報表，合併營業額為829.4億元，較2020年第4季增加3%。2021年第1季歸屬母公司業主的淨利為新118.3億元，基本每股盈餘為1.25元，重回單季獲利破百億水準，寫51季新高。

友達累計2021年第1季面板總出貨面積達635.4萬平方米，較2020年第4季減少6.3%，與去年同期相比增加15.2%。

友達光電2021年第一季合併財務報表摘要：

◎營業額為新台幣829.4億元

◎營業淨利為新台幣120.2億元

◎歸屬母公司淨利為新台幣118.3億元

◎基本每股盈餘為新台幣1.25元

◎毛利率為22.0%

◎營業淨利率為14.5%

◎EBITDA獲利率為24.8%

回顧第1季，友達指出，宅經濟需求持續強勁，雖面板出貨面積受原物料緊缺及工作天數影響較上季減少，然市場價格持續上漲，帶動公司整體營收較上季增長3.0%，與去年同期相比大幅提升54.5%。獲利表現方面，單季營業淨利達新台幣120.2億元，重回單季獲利百億元水位。

展望第2季，友達認為，面板需求動能續強，產業供不應求的狀況尚未看到緩解的跡象。友達將持續轉型進化，以顯示技術為核心，積極開創智慧場域應用，同時建構產業生態鏈，以成為創新技術及解決方案的領導廠商為目標，並追求長期穩定獲利。

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