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影／台積電公益推手 張淑芬為偏鄉不遺餘力

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬，也是台積電慈善基金會的推手，今天出席公益記者會，細說台積電慈善基金會為偏鄉教育、為弱勢者裝設LED燈及推廣綠能等大小公益，希望全球有五萬多名員工的台積電，每一處所都有志工去幫忙偏鄉及弱勢者，但均包括孝道志工、導覽志工、導讀志工、節能志工、社區志工、生態志工及台積電十九個廠處的志工等七大服務專案。

張淑芬表示，例如她長期推動偏鄉教育，依地區及服務對象屬性，分別進行多元、學科、技職等不同面向的教育，讓小孩及父母親或隔代教養的祖父母能感受家庭的愛與溫暖；除了用平板或遠距教學外，也會給工讀費號召大學生進到偏鄉進行補救教學；再來結合企業的力量，讓不喜歡讀書的小孩學習一技之長，成為一位在社會上有競爭力的人。

除此之外，張淑芬也提到在台南與屏東為弱勢裝設太陽能與LED燈具的經驗，還有在太魯閣撞車出軌事故中的服務，當場用九千四百萬專案為救災的消防人員換一千二百套救災服裝，希望台積電能拋磚引玉，讓社會上越來越多人能投入公益與志工的行列。

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，並舉例有很多服務都是親力親為，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天舉行記者會，說明基金會長期投入的服務項目，並舉例有很多服務都是親力親為，希望號召更多人投入公益與志工的行列。記者潘俊宏／攝影

台積電 偏鄉教育 張淑芬

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