全球晶片短缺 PIMCO解析贏家和輸家是誰

全球晶片荒，PIMCO表示，半導體產業將進入超循環週期，晶片短缺使得資訊科技硬體價格浮現通膨壓力，不過，全球科技支出將持續增加，進而帶動半導體產業成長，要注意的是，儘管半導體產業蘊含投資機會，投資人仍須關注部分主要風險。

PIMCO香港辦公室資深副總裁曹一珊、PIMCO倫敦辦公室董事總經理Geraldine Sundstrom共同撰文指出，全球晶片供不應求的原因，主要是疫情衝擊供需態勢，以及中美地緣政治關係持續緊繃。

疫情期間，民眾被迫在家工作與求學，帶動消費性電子需求大幅成長。2020年第4季全球個人電腦出貨量增加10.7％，全年出貨量總計2.75億台，年增4.8％。相較之下，隨著2020年上半年新車訂單下跌，汽車晶片需求出現萎縮。半導體代工廠將產能轉為技術較進階、利潤率較高的消費者產品，導致工業晶片產能吃緊；到了下半年，汽車產業需求回溫，汽車晶片卻也因此面臨供給不足的窘境。

多數中國晶片廠的製程仰賴美國軟體與機具，但美國政府2019年禁止出口科技產品到中國，中國晶片廠開始累積庫存，成為晶片短缺的原因之一。2020年中國半導體進口額年增14.6％至3500億美元，占GDP的2.4％，中國的科技與研發投資占GDP比重也增至1.5％。

此外，受地緣政治衝突的影響，全球科技公司的投資意願降低，導致半導體供給吃緊。台灣與南韓業者占全球晶圓代工營收逾83％，先進製程晶片的營收集中度更高。「及時生產」模式在供需穩定的情況下效果最佳，但以目前的環境，全球製造商可能必須考慮採取「預先生產」模式。

因為全球晶片短缺，資訊科技硬體的價格浮現通膨壓力，除了可能形成長期現象之外，半導體產業也可能因為資本密集度增加，而形成更高的進入門檻。中國家電業者已陸續宣布漲價，反映原物料供給不足，如晶圓缺貨。供給短缺對總體經濟的影響在於，半導體密集裝置的價格可能上升，而零售營收、利潤率則可能降低。

PIMCO預期，汽車公司的晶片成本將增加，但不至於導致全球消費者物價指數大幅成長，因為汽車晶片每漲價10％，整體生產成本只會增加約0.2％。

由於疫情帶動企業加速數位化，晶片是現階段經濟回溫態勢的主軸。PIMCO認為，半導體產業是經濟復甦的主要引擎，可望受惠於電源效率、5G、電動車產量增加等趨勢。

PIMCO預期，台灣、南韓與中國在半導體生產資本支出持續引領全球，占2021年全球資本支出70％以上。半導體出口分別占南韓與台灣2020年GDP的6％與20％，展望未來3到5年，台灣與南韓可望穩居半導體技術的領頭羊，為兩者的經濟成長與貨幣提供支撐力道。其他全球晶片短缺的受惠者也包括半導體設備廠與市場領導業者，後者議價能力佳，因此晶片取得無虞。

至於規模較小的車廠、消費性電子公司與工業公司若難以取得所需晶片，營運可能會面臨挑戰。晶片設計廠也可能表現不振，因為業者無法取得代工產能，且晶圓代工廠可能調漲價格。

整體而言，PIMCO認為全球科技支出將持續增加，進而推升半導體需求，帶動半導體產業成長。儘管半導體產業蘊含投資機會，但建議投資人關注部分主要風險。疫情一旦獲得控制，全球經濟活動預計加速回溫，晶片需求將持續成長，但晶片供給可能會延續近期的短缺現象。

此外，倘若中美緊張氣氛升溫，晶片供給問題也可能惡化；美國總統拜登在科技政策上對中國採取的立場，將決定全球半導體供應鏈趨勢；中國推動半導體自給自足，可能對競爭態勢產生深遠影響。最後，若原物料與零組件出現短缺，也可能大幅影響半導體產業與其他仰賴晶片的產業。

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