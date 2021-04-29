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宇宙送命任務：萊卡《太空狗》為人類的替身遠征

友達Q1大賺超過百億元 每股純益達1.25元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板大廠友達（2409）今（29）日早上公告第1季財報，稅後純益大賺118.3億元，每股純益達1.25元，為2008年第2季後單季獲利新高，站上將近13年來的高峰。此外，友達今年首季也較去年第4季達成毛利率、營業利益率及稅後純益率「三率三升」，隨著面板報價漲勢不歇，本季利潤比率有望持續攀升。

友達今年首季營收達829.4億元，季增2.4%、年增54.5%；稅後純益118.3億元，較去年第4季大增四成，更遠優於去年同期虧損49.9億元；每股純益1.25元，較去年第4季0.9元更佳，也較去年同期每股虧損0.53元轉虧為盈。

從利潤比率來看，友達上季成功達成毛利率、營業利益率與稅後純益率「三率三升」，毛利率從前季16.9%上升至22%，營業利益率從10.3%上升至14.5%，稅後純益率從11%上升至14.3%。三項比率同步達成2008年第2季之後的新高點，法人估計，由於面板報價仍保持上漲，且漲幅未見縮小，本季利潤比率還會再向上，有望挑戰毛利率三成的新高紀錄。

友達將於今日下午二點舉行線上法人說明會，說明首季財報及公司營運近況。

友達 毛利率

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