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友達首季大賺118.34億元、EPS 1.25元 寫近13年新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達（2409）將於今（29）日舉行線上法說會，昨（28）日董事會通過首季財報，並於今晨公告：單季稅後純益站上百億元大關，達118.34億元，季增40.3%，並由去年同期的虧損49.91億元轉盈；每股稅後純益為1.25元。改寫自2008年第3季以來，近51季的歷史新高。

受惠於疫後在家工作和在家學習等宅經濟需求發燒，面板去年第2季起迄今，均呈現價量俱揚的榮景。僅管目前有缺料及台灣缺水的干擾，友達今年第1季仍交出獲利衝上百億元，改寫近13年的單季佳續的漂亮成績單。

友達董事長彭双浪上周在2021 Touch Taiwan宣布，近年透過雙軸轉型+1的努力，開始擺脫面板景氣循環影響，成為穩定獲利的企業。他強調， 友達今年在五大場域經營會真正開花結果，今年解決方案帶來的業績在合併營收可望超過10億元，未來樂觀期待倍數成長。友達經營的五大場域為：智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧育樂及智慧製造。

他透露，友達今年分割獨力的達擎，去年在五大應用場域加上面板的業績貢獻度已達10億美元（約近新台幣300億元）。展望2023年，友達的五大場域經營創造的業績，再加上達擎的業績等非傳統消費性面板的業績貢獻，有機會占友達營收15~20%

友達 面板

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