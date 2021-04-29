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雙蔡聯手 搶產能奏捷

經濟日報 / 記者謝佳雯╱台北報導

半導體晶片大缺貨，推動產業鏈一長串缺貨和漲價潮。在產業一片缺產能的絆腳石中，聯發科不但第2季展望超預期，更逆勢調高全年營收成長目標，兩大掌舵者：董事長蔡明介與執行長蔡力行各自擁有聯電和台積電的半導體製造背景，在這一波晶片廠搶產能大戰中，無疑具備最大優勢，細節步步到位。

各式終端需求興起，各家晶片廠原本該出現仰角式成長，但因晶圓代工、封裝產能緊缺到明年，不少晶片廠深受缺產能之苦，限制成長動能。

以手機晶片雙雄為例，高通因為部分產能放在三星，導致出貨不順；相較之下，聯發科受創相對輕微，且產能成為助攻的最佳後盾。從聯發科釋出的第2季樂觀展望並調高全年營收成長目標來看，充分顯現該公司在這一波搶產能大戰中的成功。

蔡明介有「IC設計教父」之名，曾在聯電工作15年；蔡力行的職涯更是大半都在台積電，一路從副廠長當到台積電總經理暨總執行長。憑藉著兩大領導人在製造端的經驗，讓聯發科這次在鞏固產能的過程中，策略更加精細。

聯發科這幾年在代工夥伴上就一直選擇與台積電緊密合作，不曾二心，這次就得到最佳合作夥伴的產能奧援；同時，在與聯電的合作方面，則選擇產能保證金和長約（LTA）模式，互相綑綁，降低雙方的風險。

台積電 聯發科 晶片

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