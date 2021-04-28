法藍瓷啟動轉型計畫 攜馬祖酒廠大搶年輕人市場

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台灣瓷器龍頭法藍瓷今年啟動兩大轉型計畫，首先攜手馬祖酒廠，今（28）日宣布，5月4日將推出以馬祖藍眼淚生態入瓷的「夢幻藍眼淚」酒瓶預購，限量1,000瓶，法藍瓷陳立恆將此視為轉型之作，聚焦29至49歲年輕客群，每瓶價格為1.17萬元，為近年來法藍瓷最便宜的酒瓶。

另一計畫，法藍瓷今年3月攜手資策會，結合AI大數據，分析消費者的年齡和喜好，以模擬出適合商品和價位。

陳立恆指出，攜手馬祖酒廠是法藍瓷第五個合作得酒廠。以往法藍瓷客群多是50歲以上，這次則設定為29至49歲的年輕族群，價格也在1萬初頭，不但與原有50至60歲客群區隔，也非馬祖市場，而是全台灣。

由於在後疫情時期，離島為搶手旅遊勝地，馬祖受惠國旅市場，而有蓬勃觀光，房間一位難求，未來若該酒瓶反響不錯，將會再推出第二款或是第三款，亦有機會搶國旅市場。

其實法藍瓷早在2017年就想搶年輕市場，曾推出微雕系列商品，如項鍊等，不過陳立恆坦言，項鍊商品並不成功，對年輕人沒太大吸引力。本次推出馬祖酒廠聯名酒瓶，市場有望男女通吃，並培養年輕人收藏習慣；本次酒瓶採取限量方式，也是為了測試市場。

他提到，去年上半年受到疫情衝擊，直到8至9月疫情趨緩，開始向上攀升，目前第一季都維持不錯業績，但店點最多的歐美日市場，都因疫情無法營業，反觀兩岸市場不錯，有100家店，而中國大陸有新商場，得趁著疫情搶市。

法藍瓷另一個計畫是科技轉型。陳立恆說，與馬祖酒廠合作酒瓶，舉辦網路命名，讓他發現網路力量大，網站活動有1.6萬人，最後有9,000多人願意填寫資料並命名，和一般僅5%來相比，置換率高達57%，比一般置換率高出十倍。

為了更了解消費者的喜好，今年3月法藍瓷與資策會合作，投入消費者的AI大數據分析，可模擬商品價位或是可用何種包裝設計，才能吸引消費者，AI可幫忙取得消費者數據，以精準行銷。 法藍瓷總裁陳立恆與「夢幻藍眼淚」酒瓶合影。記者何秀玲／攝影 法藍瓷今（28）日宣布，與馬祖酒廠聯名的「夢幻藍眼淚」酒瓶，將於5月4日正式推出預購，限量1,000瓶，左三為法藍瓷總裁陳立恆，右三為連江縣長劉增應。法藍瓷／提供

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