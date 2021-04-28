欣興昆山鼎鑫搬遷 補償逾21億元

欣興（3037）今（28）日公告，子公司昆山鼎昌鑫電子科技有限公司簽署用地使用權出讓合同，同時董事會決議配合政策性搬遷暨擬簽署企業搬遷協議書，搬遷補償款總金額約人民幣5億5102萬6,400元（折約新台幣逾21億元），交易對象是昆山嘉航資產管理有限公司。

欣興公告也說，配合昆山高新技術產業開發區進行規劃政策性搬遷，尚有人員安置費、無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷重置費及相關稅負等將會陸續發生，處分損益待完成搬遷時並經會計師查核後，另行公告之。

依據計畫，2022年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司一廠停產，2023年12月31日前全面停產，並於2024年6月30日前移交土地。

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