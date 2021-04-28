欣興昆山鼎鑫搬遷 補償逾21億元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

欣興（3037）今（28）日公告，子公司昆山鼎昌鑫電子科技有限公司簽署用地使用權出讓合同，同時董事會決議配合政策性搬遷暨擬簽署企業搬遷協議書，搬遷補償款總金額約人民幣5億5102萬6,400元（折約新台幣逾21億元），交易對象是昆山嘉航資產管理有限公司。

欣興公告也說，配合昆山高新技術產業開發區進行規劃政策性搬遷，尚有人員安置費、無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷重置費及相關稅負等將會陸續發生，處分損益待完成搬遷時並經會計師查核後，另行公告之。

依據計畫，2022年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司一廠停產，2023年12月31日前全面停產，並於2024年6月30日前移交土地。

欣興 新台幣

延伸閱讀

台資高地 昆山對日招商 3年行動

不只有台資 昆山啟動對日招商三年行動計畫

ABF供不應求 欣興中長多可期

桃鐵路地下化拆屋 居民抗爭

相關新聞

聯發科本季展望超乎預期 全年營收成長率上修至40%以上

國內IC設計龍頭聯發科（2454）第2季展望亮眼，單季營收將成長10%至18%，遠高於市場預期，毛利同樣看增，因此調高全...

聯電決斥資一千億元 攜手客戶在南科擴建12吋新產能

聯電今(28)日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab 12...

想幹一番大事業來幫台灣！四位輔大資工男做白帽駭客發現微軟伺服器漏洞

當世界愈來愈數位化，網路攻擊只會愈來愈多，且看台灣唯一一家、由白帽駭客組成的攻擊型資安服務公司戴夫寇爾，如何以駭客思惟阻斷攻擊，保護各式數位資料。

台積電建廠夥伴鬧家變！一項稽核作業流程引爆經營權之戰

原本皆是創始團隊的董事長陳朝水、行政副總經理李惠文，為何決裂？

歐盟擲重金邀台積電 王美花：先進製程基地還在台灣

歐盟邀請台積電（2330）到歐盟設廠，經濟部長王美花（28）今日於立院備詢時表示，台灣跟歐盟產業合作很密切，認為台積電是...

晶片廠傳出 聯電擬與大型晶片公司簽產能保證金建新廠

市場傳出，晶圓代工廠聯電（2303）已與聯發科、瑞昱、聯詠等大型晶片廠談妥較大規模的產能保證金模式，由聯電出資興建規模2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。