聯發科砸32.6億元 買遠傳內湖大樓

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳（4904）今（28）日代子公司新世紀資通公告，處分台北市內湖不動產給聯發科（2454），交易金額32.6億元。

遠傳公告，新世紀資通處分旗下土地台北市內湖區文德段五小段16地號，建物則為台北市內湖區瑞光路216、218、220號大樓，土地為872.45坪，建物則為6,451.21坪，含170坡道平面停車位。

遠傳指出，總交易金額32.6億元，賣給聯發科，可望在母公司遠傳合併報表認列處分利益約12億元，今年入帳，貢獻財報。

遠傳 聯發科

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