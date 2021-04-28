Yahoo奇摩電商將「三合一」 拍賣與商城先合併

在台灣經營超過20年，Verizon Media旗下Yahoo奇摩今天（28日）宣布新營運策略。今年第3季將整合拍賣、超級商城及購物中心3大平台，提供App一站式購物體驗。Yahoo奇摩將更積極建構開放聯盟，強化跨業合作，達成平台流量與會員互通，以及數據與技術共享。

Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示，4月中旬已經整併拍賣App與超級商城App，以雙平台擴增商品量。林振德也表示，一直都有整合購物平台的計畫，不同事業群有不同模式，最後以使用者角度來思考，希望能滿足供應商、店家需求，兼顧消費者便利性。

林振德表示，Yahoo奇摩將調整內容、會員與購物模式，4月26日起App重新改版。在電商部分推動三合一，第一階段是在4月中旬打通拍賣與超級商城App，整合雙平台、擴增商品量，不用下載更多App，因為購物中心有較多廠商，將在第3季整合；另外，推出「風格選品」頻道，邀請部分用戶搶先體驗，再依照使用者與潛在客群需求擴大品類。

Yahoo奇摩表示，將以「整合」、「開放」、「體驗升級」三大策略，翻轉購物生態圈。將推出App一站式購物體驗，推出全新購物場景「風格選品」頻道；與產業夥伴合作、佈局開放聯盟；持續以創新科技打造AI個人化、AR/360擴增實境購物，升級消費體驗。

目前Yahoo奇摩每月活躍用戶超過1,600萬，每月活躍用戶超過百萬的App，包括Yahoo奇摩、Yahoo奇摩電子信箱、Yahoo奇摩拍賣。

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