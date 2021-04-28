中華精測水電原料無虞 審慎樂觀看今年營運成長

半導體測試廠中華精測（6510）今（28）日舉行法人說明會，該公司雖然首季獲利呈現較上季及去年同期均下滑的雙減表現，不過，總經理黃水可表示，目前全球半導體產業維持正向，且該公司近幾年積極經營的探針卡業務也持續成長，審慎樂觀看待今年營運成長。

對於首季營收較去年同期略為下滑9.9%，總經理黃水可表示，主要由於受到部分半導體測試客戶遞延測試，但受到探針卡的自製率提升，及出貨表現優於預期，因此，首季毛利率仍維持在54.1%的高檔水準。

在整體營運布局上，黃水可也指出，近期台灣受到缺水問題影響，不過，以中華精測來說，水的供給上，公司在當初在蓋目前使用的營運總部時，已預先建置一個很大的蓄水設施，因此，用水上仍相當充裕。

用電方面，去年精測則是在營運總部的內部建置全廠的發電機，目前用電也相對穩健，最後在上游原料採購上，黃水可強調，近年來，公司採購單位持續分散採購來源，目前可以滿足客戶所需，整體營運布局相當穩健。

此外，在今年營運展望上，黃水可則是指出，目前看來，探針卡的出貨，包括AP、ASIC、RF、PMIC四大領域都有望較去年呈現正成長，而今年營運的季度營收仍可參考過去步調，但今年第一季因客戶延後測試及出貨，因此，預期第二季及第三季將維持過去上升趨勢，但第四季營運有望高於過去水準。

以探針卡來看，市場研調機預期，今、明二年市場整體成長率都在10%以上，黃水可指出，精測的探針卡今年全年營收成長可望高於產業的10%水準。

對於今年全年的營運表現，黃水可則是指出，以全年來看，探針卡產品還是可望維持成長表現，其餘的訂單掌握也都正向，因此，對今年營運成長、毛利率維持高檔，甚至小幅增加，抱持審慎樂觀的態度。

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