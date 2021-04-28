世界先進買友達L3B廠 砸9.05億元擴八吋晶圓產能
世界先進（5347）今（28）日宣布，以新台幣9.05億元購買友達光電股份有限公司位於新竹科學園區力行二路的L3B廠廠房及廠務設施，由世界先進董事長暨總經理方略與友達光電總經理柯富仁代表簽約，交割日訂為2022年1月1日。
世界先進說明，新購入的友達L3B廠未來將是世界先進公司在全球的第五座晶圓廠。此座廠房設施將可容納每月約四萬片之八吋晶圓產能，以因應客戶不斷增加的中長期產能需求，並展現世界先進公司對於擴充產能的決心與對客戶的承諾，確保其未來持續的成長動能。
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