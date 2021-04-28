威剛電競品牌XPG與日本電產伺服Nidec簽署合作備忘錄

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛（3260）旗下電競品牌「XPG」宣布與日本電產伺服株式會社（Nidec Servo Corporation，以下簡稱「日本電產伺服」）共同簽署「GentleTyphoon合作備忘錄」，雙方攜手深度合作，未來將結合日本電產伺服在風扇領域的優越技術，應用於XPG各項電競產品中，提供更高效能的散熱產品。

日本電產伺服，為業界知名風扇品牌，XPG於去年推出VENTO PRO 120 PWM高效能風扇，採用的便是其Nidec Servo GentleTyphoon型號，並搭配創新結構設計以及日系雙滾珠軸承，專為追求PC極限散熱效能的玩家量身定制，更將透過此款XPG VENTO PRO 120 PWM高效能風扇來實現此業界第一，高風壓與低噪音的極致效能風扇，「GentleTyphoon高效能風扇」。

日本電產伺服執行長毛利雅之表示，非常榮幸能夠與威剛電競品牌XPG簽訂「GentleTyphoon合作備忘錄」，期望藉由這一次跟XPG的策略聯盟，強化後續合作的深度與方向，日後也會持續提供最前端的風扇馬達技術，為PC產業帶來更多高效能的產品。

威剛XPG電競長尹世豪表示，Nidec為業界知名風扇品牌，並GentleTyphoon最受電競族群喜愛，XPG品牌一直以滿足玩家戰備需求為己任，除了不斷推出效能玩家產品，同時更期望藉由本次跟日本電產伺服的合作啟動對未來更優越技術產品的研發，跟所有喜愛支持XPG品牌的玩家站在同一陣線。

尹世豪表示，VENTO PRO 120 PWM風扇具有高達3.15mm H₂O的高風壓值，以及產出75 CFM的風量，能有效地提升空氣交換速度，將熱能帶離。此風扇搭載4-Pin接頭通過電流進行PWM（脈波寬度調變）調速，能偵測電腦溫度並即時調整風扇轉速，精準達到溫度和噪音的平衡。XPG VENTO PRO 120 PWM搭配日系雙滾珠軸承在高溫作業環境中能持續穩定散熱。

商品推薦