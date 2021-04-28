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聯發科本季展望超乎預期 全年營收成長率上修至40%以上

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
聯發科。本報系資料照
聯發科。本報系資料照

國內IC設計龍頭聯發科（2454）第2季展望亮眼，單季營收將成長10%至18%，遠高於市場預期，毛利同樣看增，因此調高全年度營收和毛利率目標，全年營收成長將超過四成。

聯發科預期，本季四大產品線將持續成長，主要來自5G智慧型手機成長動能。

聯發科預估，以新台幣匯率1比28.2計算，第2季營收預估在新台幣1,188億元到1,275億元間，季成長10%到18%，遠優於市場預期，年增率更將達到76%至89%。

聯發科預期，第2季營業毛利率將落在45%正負1.5個百分點，含員工分紅的營業費用率預估為23%正負2個百分點。

展望全年，聯發科指出，基於健康的終端需求和主要客戶導入狀況，預期較三個月前看到更強勁動能，雖然產業整體仍受供貨限制影響，但聯發科的產能規劃可支持公司達到40%以上營收成長目標，同時將全年毛利率目標提高至44%到46%。

聯發科 營收

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