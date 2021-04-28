漢唐聲明：絶無向股東以對價為條件徵求委託書情事
漢唐（2404）今（28日）駁斥市場傳言，請股東明察：公司絶無向股東以贈送紀念品或禮金為條件徵求委託書情事。
以下爲漢唐公司聲明書全文：
1、聲明漢唐集成股份有限公司董事會提名之第十四屆董事候選人均嚴守法令規定，絕對不會以金錢或其他利益為條件徵求110年度股東會委託書。
邇來據聞市場上有委託書徵「求業者以所謂公司派董事名義，向股東以贈送紀念品或禮金為條件徵求委託書情形；按依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，委託書徵求業者僅得代為發放股東會紀念品，不得以金錢或其他利益為條件，而漢唐公司110年度股東會並未發放紀念品，該等價購委託書行為係屬違法行為，吾等候選人除嚴厲譴責外，並聲明絕無該等價購委託書情事。
2、就漢唐集成股份有限公司本次股東會之董事選舉，董事會提名之七位候選人僅會由 陳朝水、陳柏辰及下列電話拜訪方式，向股東徵求及爭取支持，謹請各位股東明察與慎選。
中 華 電 信：0965-440937、0965-441272、0965-440879
遠 傳 電 信：0903-504371、0976-429262、0966-945277
台 灣大哥大：0983-099534、0958-097534、0958-096534
漢唐集成股份有限公司
第十四屆董事候選人
（陳朝水、陳柏辰、李若瑟、陳友安、林坤銘、郝挺、蔡國智）
中 華 民 國 一一○ 年 四 月 二十八 日
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