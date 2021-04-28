漢唐聲明：絶無向股東以對價為條件徵求委託書情事

漢唐（2404）今（28日）駁斥市場傳言，請股東明察：公司絶無向股東以贈送紀念品或禮金為條件徵求委託書情事。

以下爲漢唐公司聲明書全文：

邇來據聞市場上有委託書徵「求業者以所謂公司派董事名義，向股東以贈送紀念品或禮金為條件徵求委託書情形；按依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，委託書徵求業者僅得代為發放股東會紀念品，不得以金錢或其他利益為條件，而漢唐公司110年度股東會並未發放紀念品，該等價購委託書行為係屬違法行為，吾等候選人除嚴厲譴責外，並聲明絕無該等價購委託書情事。

2、就漢唐集成股份有限公司本次股東會之董事選舉，董事會提名之七位候選人僅會由 陳朝水、陳柏辰及下列電話拜訪方式，向股東徵求及爭取支持，謹請各位股東明察與慎選。

中 華 電 信：0965-440937、0965-441272、0965-440879

遠 傳 電 信：0903-504371、0976-429262、0966-945277

台 灣大哥大：0983-099534、0958-097534、0958-096534

漢唐集成股份有限公司

第十四屆董事候選人

（陳朝水、陳柏辰、李若瑟、陳友安、林坤銘、郝挺、蔡國智）

中 華 民 國 一一○ 年 四 月 二十八 日