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中華精測探針卡有成 連3年列亞太高成長500強

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

測試介面廠中華精測（6510）今（28）日召開2021年第一季營運報告線上說明會，會中揭露自2016年正式啟動的探針卡研發專案「石中劍計畫」；據公司統計，2020年全年自製探針單月平均自給率已站穩9成，成功推出各式探針卡，為營運成長增添動能。

根據英國《金融時報》最新公布「2021年亞太高成長企業」名單，中華精測連3年名列500強企業之列，該調查是依據各企業2016至2019年的年複合成長率（CAGR）進行排名，評選出亞太地區成長最快的500家企業，在此期間正是中華精測執行石中劍計畫、積極擴大探針卡市場，展現研發成果階段。

中華精測於2016年啟動石中劍計畫，該計畫由自製探針的研發團隊取名為「石中劍」，是期許以打造王者之劍的精神研究開發晶圓測試用探針。歷經多年的研究開發，本公司推出的多款自製探針透過自家的AI植針機進行高品質探針卡生產，目前包括有NS、BR、SR等系列的探針卡，已應用於各式晶圓測試，成功提升其測試所需之頻寬、速度、電流等需求，為高速運算電腦（HPC）、行動裝置（Mobile）、智聯網（AIoT）、顯示器（Display）等各應用產品，提供完整高規的晶圓測試介面服務。

中華精測 晶圓 顯示器

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