台郡Q2目標持續優於去年同期 新機提早2周生產

軟板大廠台郡（6269）今（28）日召開法說會，台郡財務長熊雅士提到，台郡第2季產值目標較去年個位數百分比成長，就台郡本身配合客戶端新機天線產品提早生產，因此樂觀其成提早準備。

台郡配合客戶多年，在既有舊機種穩定生產，觀察天線新機種較往年開始提早1-2周開始生產，較往年6月小量生產略為提早，台郡積極配合目標取得主要供應，並在客戶端的平板與筆電新產品線上積極拉高市占率。

台郡第2季終端應用上，目標來自手機營收貢獻五成，筆電與平板合計四成，其餘為其他應用。

在研發投資上，台郡提到，積極拉高研發費用，第2季開始為了新機種打樣準備，預期相關研發費用至少持平首季或小增，全年研發費用至少年增5-10%，不僅在參與明年新機種，更有不同客戶未來兩年的新品開發。

台郡統計，3月底研發人數已大幅增加四成，至年底研發人員至少還要再增加一成。

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