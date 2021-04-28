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築護國長城打群架 光電協會成立化合物半導體產學聯盟

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
光電協會董事長邰中和在研討會當天向與會者分享化合物半導體技術路線圖。圖／光電協會提供
光電協會董事長邰中和在研討會當天向與會者分享化合物半導體技術路線圖。圖／光電協會提供

打造護國群山要打群架！ 光電科技工業協進會（PIDA）訂29日（周四）舉行「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」成立大會，邀請國內產官學研專家共建產學平台，為台灣再築護國長城。

半導體產業已成為台灣經濟命脈，電動車、5G、AIoT、綠能等新興應用爆發在即，新世代化合物半導體（如GaN、SiC）日趨重要。光電科技工業協進會繼發布台灣化合物半導體產業地圖後，再下一城，22日董監事會通過將成立「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」決議，希望結合產官學界，搭建培育人才、精進產業技術、建立國際連結，以及協助產業拓展商機的平台。

成立大會將在台北市康華大飯店九龍廳召開，會中也將邀請國內在化合物半導體的產官學研代表，分享化合物半導體從材料、元件及相關布局，並說明人才培育與產學合作的重要性。

大會召集人PIDA董事長邰中和表示，化合物半導體應用面向非常廣，例如5G、AIoT及綠能等應用所需的技術，都有賴化合物半導體實現；透過成立大會，可讓與會者掌握市場趨勢，並促進產學合作契機。

光電科技工業協進會指出，希望藉「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」，扮演政府與產業間的溝通橋梁，吸引周邊設備、製程、加工及材料等產業，共同建立化合物半導體完整的產業鏈。

協會月中也與瑞典駐台辦事處，在竹科舉辦「瑞典智慧製造與永續生產技術交流研討會」，邀請六家在台發展超過20餘年的瑞典企業，涵蓋半導體、軸承、通訊技術與壓縮方案等多領域，分享他們在智慧監控、省電節能、潤滑管理與資源再生等方面的永續製造經驗。有近70位台灣產官研界人士與會。

研討會前，與會者先參訪瑞昱半導體，包括晶成、升暘、優達、勤誠興業、抱樸、正美企業、崇越、力成、中強光、SABIO薩比爾等業者，與瑞昱半導體展開業務交流。

活動主辦單位瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處，由瑞典駐台代表BengtG Carison在線上致詞，未來將規畫四領域交流研討，如永續製造、先進材料、物聯網工廠與人工智能製造，期盼在台資回流與歐洲經濟復甦的時空背景下，聚焦瑞典科技設計與台灣智慧製造的能量，尋求投資機會，共同開發全球市場。

光電協會月中與瑞典駐台辦事處，在竹科舉辦「瑞典智慧製造與永續生產技術交流研討會」，圖中為受邀的瑞典在台公司主管發表專題演講。圖上台灣愛立信Ericsson技術長姚旦分享智慧轉型期將面對的挑戰；右上Trelleborg半導體事業部經理黃崇恩介紹其減振、密封和防護系統在航太、國防與半導體業的應用；左中台灣斯凱孚SKF可靠系統部經理洪崇修 ；右中阿特拉斯科普柯(Atlas Copco)空壓機售後服務部經理田玉龍 ；左下加力富電子(Kraft Powercon) 電子事業部總監朱育雯；右下台灣康法(Camfil)事業發展部經理鄒華民。圖／光電協會提供
光電協會月中與瑞典駐台辦事處，在竹科舉辦「瑞典智慧製造與永續生產技術交流研討會」，圖中為受邀的瑞典在台公司主管發表專題演講。圖上台灣愛立信Ericsson技術長姚旦分享智慧轉型期將面對的挑戰；右上Trelleborg半導體事業部經理黃崇恩介紹其減振、密封和防護系統在航太、國防與半導體業的應用；左中台灣斯凱孚SKF可靠系統部經理洪崇修 ；右中阿特拉斯科普柯(Atlas Copco)空壓機售後服務部經理田玉龍 ；左下加力富電子(Kraft Powercon) 電子事業部總監朱育雯；右下台灣康法(Camfil)事業發展部經理鄒華民。圖／光電協會提供

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