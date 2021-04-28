築護國長城打群架 光電協會成立化合物半導體產學聯盟
打造護國群山要打群架！ 光電科技工業協進會（PIDA）訂29日（周四）舉行「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」成立大會，邀請國內產官學研專家共建產學平台，為台灣再築護國長城。
半導體產業已成為台灣經濟命脈，電動車、5G、AIoT、綠能等新興應用爆發在即，新世代化合物半導體（如GaN、SiC）日趨重要。光電科技工業協進會繼發布台灣化合物半導體產業地圖後，再下一城，22日董監事會通過將成立「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」決議，希望結合產官學界，搭建培育人才、精進產業技術、建立國際連結，以及協助產業拓展商機的平台。
成立大會將在台北市康華大飯店九龍廳召開，會中也將邀請國內在化合物半導體的產官學研代表，分享化合物半導體從材料、元件及相關布局，並說明人才培育與產學合作的重要性。
大會召集人PIDA董事長邰中和表示，化合物半導體應用面向非常廣，例如5G、AIoT及綠能等應用所需的技術，都有賴化合物半導體實現；透過成立大會，可讓與會者掌握市場趨勢，並促進產學合作契機。
光電科技工業協進會指出，希望藉「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」，扮演政府與產業間的溝通橋梁，吸引周邊設備、製程、加工及材料等產業，共同建立化合物半導體完整的產業鏈。
協會月中也與瑞典駐台辦事處，在竹科舉辦「瑞典智慧製造與永續生產技術交流研討會」，邀請六家在台發展超過20餘年的瑞典企業，涵蓋半導體、軸承、通訊技術與壓縮方案等多領域，分享他們在智慧監控、省電節能、潤滑管理與資源再生等方面的永續製造經驗。有近70位台灣產官研界人士與會。
研討會前，與會者先參訪瑞昱半導體，包括晶成、升暘、優達、勤誠興業、抱樸、正美企業、崇越、力成、中強光、SABIO薩比爾等業者，與瑞昱半導體展開業務交流。
活動主辦單位瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處，由瑞典駐台代表BengtG Carison在線上致詞，未來將規畫四領域交流研討，如永續製造、先進材料、物聯網工廠與人工智能製造，期盼在台資回流與歐洲經濟復甦的時空背景下，聚焦瑞典科技設計與台灣智慧製造的能量，尋求投資機會，共同開發全球市場。
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