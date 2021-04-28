漢唐董總呼籲股東 以選票表達選擇經營者的意願

台積電供應鏈、無塵室工程大廠漢唐（2404）爆發公司派與大股東的董事和經營權大戰，由於公司派所掌握的股權遠低於大股東，處於弱勢的董事長陳朝水和總經理陳柏辰，特地於寄發股東會通知書之際，發長信向股東們喊話，希望不要將委託書交予大股東委託的代理商，而是以選票表達自己立場。

以下是漢唐董總致股東書全文

致 尊敬的漢唐集成股東：

本公司自開創以來，一向秉持崇本務實的精神，兢兢業業的經營，目前在高科技業之建廠專業領域，已取得國內領先的地位。近五年來公司不但在業績上有顯著成長，從105年之 154億，108年之239億成長至109年之358億。每股盈餘（EPS）也從105年之6.52元，108年之14.77元至109年之21.16元，呈現大幅的成長，交出了亮麗的經營成果。同時公司也將盈餘最大化的回饋給股東，從105年之每股6元現金股利，108年13元，至109年預計之17元。現金股利發放的比例都在盈餘之80%以上，以感謝股東們一直以來的信任與支持。

公司經營團隊並未滿足於既有的經營成果，對如何進一步將漢唐再做強、做大，也已著手積極的佈局。公司在去年已籌設了 美國分公司，並已取得美國政府核批之總承包商資格，將來可以完全承接既有大客戶在美國建廠專案之各項業務，同時也可爭取其他美國高科技廠之建廠專案。美國分公司之生根茁壯，將為公司未來之營利再創高點。另一重大佈局為投入國內的綠能產業，目標將成為國內太陽能電站首屆一指的承建者，並自行擁有部分電站。投入綠能產業不但是響應全球ESG之潮流，善盡環保減碳的社會責任，同時也能替公司創造巨大的營利。一年多的投入，已掌握數百MW的開發案，目前正逐步落實中，不久的將來也會開花結果。各位股東如果您贊同目前經營團隊的經營能力、經營方向，信任目前經營團隊的作為，請您用寶貴的選票來支持我們。

首先懇請支持目前經營團隊的股東們，勿將選票隨意交給在市面徵求委託書的機構或個人！同時請將您收到的股東會選票在董事選舉時平均分配給公司所提名的陳朝水、陳柏辰、陳友安、李若瑟及林坤銘等五位董事候選人。另外，為了將漢唐做得比目前更大更強，請反對股東提案所提出的＂減資案＂。請各位愛護漢唐公司的股東，用行動大力支持目前的經營團隊。

各位股東您可以選擇下列方式之一，來參加本年度股東常會議案的投票

1、 電子投票：長輩可請家中晚輩協助，只要拿起手機，透過「集保e存摺」APP、各家證券商下單APP，或使用電腦登入電子投票「股東e票通」網站（網址https：／／www.stockvote.com.tw），就可無遠弗屆地出席股東會，維護自身股東權利。

二、書面投票：請將投票單在時限內，寄至股東會通知書指定之機構。

三、親自參與股東常會：請務必攜帶股東會會議通知書及證件。

如果以上三種投票方式，您都不方便，請您致電：

中 華 電 信：0965-440937、0965-441272、0965-440879

遠 傳 電 信：0903-504371、0976-429262、0966-945277

台灣大哥大：0983-099534、0958-097534、0958-096534

我們將派專人至府上收取委託書，依您的意願代為行使股東權力。

各位尊敬的股東，讓漢唐集成持續向上發展，擁有更燦爛的未來，是目前經營團隊必達的的使命，相信也是股東們一致的心願與期待，在此懇請大家全力支持。您的支持與信任，將是經營團隊更加努力的最大動力。經營團隊由衷感謝各位股東的大力支持。

漢唐集成股份有限公司

董事長：陳朝水

總經理：陳柏辰 敬啟

110.4.27

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