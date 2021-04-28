安勤 攻遠端監控管理商機

工業電腦廠安勤科技（3479）為Intel物聯網解決方案聯盟會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的嵌入式解決方案。物聯網的興起帶來大數據收集、資安保護和遠端監控等需求，尤其在要求高穩定與高效益的工業應用範圍下，更需符合「準確運作」以及「隨時確保系統不間斷」的兩大重點。

安勤RENITY SENTINEL 2提供嚴謹而完整的遠端監控管理解決方案，整合了遠端監控軟體、自身研發硬體，和雲端平台所開發的IoT應用，協助客戶選用最合適的產品，同時針對目標應用提供系統調校建議；於監測階段輔以軟體遠端監測系統健康狀態，即時掌控資料安全，提供永續性的解決方案。

安勤副總經理練良光表示，連網設備的大量部署，不斷催促著工業物聯網加速應用，而終端市場對於設備的需求也將越來越嚴苛與全面。工業物聯網設備不僅要提供強大的資料收集功能，還必須整合資料安全、系統管理和遠端監控等更加複雜且關鍵的功能，因此必須具備專業的深度產業知識，才能滿足不同應用的特殊需求。

練良光指出，安勤科技所推出的智能解決方案RS2，係建立在軟硬體高度整的架構下，為客戶量身訂製打造遠端管理強化系統，幫助產業持續邁向高效率與高可靠性的目標。

安勤此次依不同應用屬性，精心挑選了四項產品配搭，讓客戶體驗更完善的RS2遠端監控管理解決方案，產品包含了無風扇緊湊運算系統EPC-APL、15吋強固型觸控平板電腦ARC-1532、31.2吋電子紙顯示器EPD-3133、以及開架式超薄平板電腦OFT-15W33，適用於kiosk、電子看板、智慧製造、智慧零售與智慧交通。

其中搭載EPC-APL的RS2遠端監控管理解決方案，已成功導入台北市智慧交通系統中，利用數位監控系統採集/分析數據，提供可調節的即時交通信號控制功能，改善台北市交通流量，提高車輛和行人的交通便利性和安全性。

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