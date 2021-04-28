群聯盼與客戶攜手度過「超級景氣循環期」

因需求強勁，原物料價格又節節高漲，NAND Flash控制IC廠群聯（8299）日前對客戶發出漲價通知指出，今（28）日供應鏈又透露，收到群聯對於價格調整通知函的補充說明，強調面臨部分上下游供應鏈，要求先下單確保產能，以及交貨期不斷延長，群聯盼與全球夥伴與客戶攜手度過半導體產業的超級景氣循環期。

在通知函的內文中指出，自去年2020年第4季開始，整個半導體產業供應鏈進入超級景氣循環週期，群聯電子面臨部分上下游供應鏈要求先下單確保產能（例如 NAND 原廠、晶圓製造、封裝測試、以及關鍵零組件等），但在出貨前依據當時的市場供需，供應商重新調整出貨價格的狀況，面對這樣非常態的漲價方式，群聯陷入徬徨與無奈，不知該如何跟全球客戶與夥伴說明，更不知該如何因應。

另外，面對上下游供應商的交貨期不斷的延長（部分電子元件甚至交貨期需要等候1年以上），以及部份上下游供應商採用 Open Price 的方式交易（先下單預約產能，交貨前視市場狀況隨時漲價），群聯為確保對全球客戶的穩定交貨承諾，即便再痛苦與無奈，也只能接受上下游供應商在這個非常時期所衍生的交易模式，畢竟滿足群聯全球客戶與夥伴的需求，一直是群聯的第一優先目標。

群聯強調，自2000年創業以來，不斷秉持著誠信原則以及客戶與供應商多贏的策略，打造與客戶及上下游供應鏈夥伴的長期合作關係，共贏共榮。然而，面對目前的半導體超級景氣循環期局勢，群聯也只能持續咬著牙努力降低因缺貨與漲價對全球客戶與夥伴所造成的銷售影響；因此，群聯也盼與全球夥伴與客戶共體時艱，秉持『友好協商 共贏共榮』的前提，攜手度過這波半導體的超級景氣循環週期。

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