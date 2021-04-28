奇景不評論是否與聯電合作 強調會以各種方式增加產能

奇景光電被點名將與聯電（2303）產能合作，奇景光電正式回應指出，公司不針對市場傳言具體回應或評論，但去年以來，一直在努力跟晶圓代工夥伴合作，利用各種方式，確保短中長期的產能增加，包括支付較大額的資金，以換取長期的產能保障。

市場傳出，晶圓代工廠聯電已與大型晶片廠談妥較大規模 的產能保證金模式，由聯電出資興建規模2萬片12吋28奈米產能的新廠，而晶片廠則支付產能保證金，在三至五年的期間內保證最低基本產能，雙方互綁，既可穩定價格，又能防止市況轉變。

市場點名將與聯電簽約的廠商，包括三星、高通、聯發科（2454）、奇景、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等。奇景率先針對此事發出公司的正式聲明。

聯電即將於今（28）日下午舉行線上法說會，預期將對外回應價格、產能利用率、與客戶 端產業合作方式等相關產業趨勢和做法。市場預期，聯電也將公布以產能保證金蓋新廠的做法。

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