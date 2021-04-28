數位經濟夯 業者應用AI開發智慧客服與線上學習
後疫情時代，數位經濟產業夯，有人工智慧應用業者開發「智慧客服」技術，使用者可透過手機通訊軟體就能驅動家電。另外「口語對話評測」則可讓學生線上訓練口說，放膽說英語。
全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情不停歇，後疫情時代線上客戶服務，與遠距學習扮演重要角色，政府並提出「數位國家、智慧島嶼」的發展方向，全力扶持國內數位經濟產業。
發展語音識別、自然語言理解，與數據分析演算法的易晨智能公司，開發AI人工智慧技術「ChatBot智慧客服」及「AI口語對話評測」，今年獲誠研創新公司「天使投資」。
易晨智能公司執行長許永昌表示，過去以往聊天機器人建置需要2個月以上時間，包含蒐集語料以及訓練模型，他們推出「ChatBot智慧客服」，透過自然語言引擎，可3天建置對話語料、2天訓練模型、1天上線使用。
他說，智慧客服還能利用系統，連接合作的物聯網設備，透過Line通訊軟體，就可聊天與控制物聯網設備，透過手機就能遠端驅動掃地機器人、電燈等家電。
至於「AI口語對話評測」，許永昌說明，系統可協助使用者針對英語口說部分自我訓練，線上虛擬教師可隨時隨地、不受空間及時間限制，讓學生自我練習，希望透過線上學習工具，協助學生們可以快樂學習。
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