研華物聯網再下一城！結盟日本NTT DATA

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（28）日宣布與全球排名前十的IT服務供應商、日本最大資訊系統整合公司NTT DATA集團正式簽署合作意向書。NTT DATA將成為研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台的VIP合作夥伴，預計於今年9月前將其自主開發的智慧製造軟體EXC-MES上架至研華WISE-Marketplace物聯工業App市集，同時擔任WISE-PaaS服務經銷商，並首先於台灣進行研華WISE-PaaS推廣。

研華台灣區營運處副總林其鋒表示，為促進IT與OT融合、實現數據驅動的工業物聯網應用模式，研華自2014年推出WISE-PaaS工業物聯網雲平台，至今已推進到4.0版本。此次與NTT DATA合作的新型解決方案，乃針對智慧製造生產優化、全廠製造流程管控的系統，由研華提供完整OT端解決方案及WISE-PaaS工業物聯網雲平台，結合NTT-DATA自主開發的智慧製造軟體EXC-MES及專業顧問，提供客戶一站式服務，加速其數位化轉型進程。

林其鋒進一步補充，此方案對WISE-PaaS工業物聯網雲平台使用者，除可使用預設服務外，亦可享用從底層向上延伸至生產執行層的服務，藉由看板顯示設備與在製品的即時狀態，讓管理人員不定時查看與監控；若設備或生產狀態出現異常，EXC-MES會透過平台發出警示，提醒相關人員進行第一線處理，以降低時間、資源與人力的耗費。對EXC-MES用戶而言，由於WISE-PaaS工業物聯網雲平台已整合多種設備與通訊協定，設備上數據已可直接與EXC-MES做資料交換，大幅節省另行建置設備聯網的工作與成本。

NTT Data智慧製造發展中心技術總監趙山貴對於此次合作則表示，此次與研華合作整合的EXC-MES與WISE-PaaS新型解決方案，除讓用戶檢視從設備底層至生產執行層的數據，以解決過去製造流程中嚴重的資訊孤島問題，更讓管理階層透過即時的看板掌控工廠動態，做出最適宜決策，並進一步提升整體生產效益。

EXC-MES藉由WISE-PaaS的Kubernetes (K8s)的雲原生架構，收集地端邊緣感知與設備到雲端的數據，藉可視化工具WISE-PaaS/Dashboard更可根據用戶需求進行數據分析與結果可視化；此外，透過各式資產績效管理模板，亦可同步監控與掌握設備或產線的動態，分析廠區各設備績效，提供整體設備效率。透過EXC-MES即時資料回饋與資料收集的功能，亦可持續監控與分析產線狀態，以進一步協助工廠改善製程、增加良率以及生產效益。而基於EXC-MES彈性化模組設計，則可對應製造業各式生產需求，亦即使用單位僅須採用一套系統即可有效管理工廠在製品的狀態。

研華與NTT DATA簽約後，NTT DATA除首先於台灣進行WISE-PaaS推廣，未來也規劃於中國、日本、東南亞甚至歐洲進行業務服務。此外，NTT DATA除將現有EXC-MES上架於WISE-Marketplace物聯工業App市集，未來也不排除針對智能製造其他軟體系統進行開發上架，以透過智慧製造方案加速客戶數位轉型落地。

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