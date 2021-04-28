晶片廠傳出 聯電擬與大型晶片公司簽產能保證金建新廠

市場傳出，晶圓代工廠聯電（2303）已與聯發科、瑞昱、聯詠等大型晶片廠談妥較大規模的產能保證金模式，由聯電出資興建規模2萬片12吋28奈米產能的新廠，而晶片廠則支付產能保證金，在三至五年的期間內保證最低基本產能，雙方互綁，既可穩定價格，又能防止市況轉變。

聯電即將於今（28）日下午舉行線上法說會，預期將對外回應價格、產能利用率、與客戶端產業合作方式等相關產業趨勢和做法。市場預期，聯電也將公布以產能保證金蓋新廠的做法。

這一波晶片缺貨潮來得又凶又猛，涵蓋車用晶片、驅動晶片、電源管理晶片、音訊晶片、網通晶片等次產業別，幾乎呈現「無一不漲」的狀態，尤以採用過去代工廠降低投資比重的成熟型製程最緊缺。

台積電早已釋出晶片將短缺至2022年的看法，採用成熟型製程的晶片更將缺貨到2023年，該公司日前宣布投資28.87億美元（折合新台幣近800萬元），將在南京廠建置28奈米的成熟製程產能，擴產後，南京廠預計最高月產能可達4萬片。

除了台積電計畫擴產外，市場傳出，聯電正與聯發科、瑞昱、聯詠等大型晶片廠研議簽訂長約，由聯電出資新建大約2萬片28奈米產能，晶片廠則負責包走五年內的基本產能。

由於不少晶片可能缺貨到明年，PC廠早已開始著手與晶片廠簽訂長約，以繳納產能保證金模式，既可保料、又可減緩價格漲勢，並藉此鞏固雙方合作關係，這項作法目前正擴散至晶圓代工廠。

晶片廠指出，之前晶圓代工廠不願意擴充成熟型製程，都是擔心未來市況反轉，可能造成產能閒置，風險過高；最近與聯電洽談合作的方式走向長約模式，由晶片廠保證最低產能，價格也會相對穩定，算是互利模式。

晶片廠認為，工廠的折舊都是固定的，最重要的就是產能利用率，所以訂單越早確定越好，而晶片廠能夠得到相對穩定的產能和價格，對雙方都好。

晶片廠指出，聯電這次的產能保證金模式在業界行之有年，只是這一次的規模較大，是蓋一整座新廠，新廠產能全由客戶先預付產能保證金，確保短期需求穩定。業界預估，若內含興建時程，保證期間期間大約五年，如果扣除建廠時間，保證「低消」 的期間則約二到三年。

為了滿足客戶強勁需求，聯電今年資本支出將達15億美元，較去年增加50%，其中，85%的資本支出將投入12吋廠，主要以28奈米以下製程為主，其他15%投資8吋廠。

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