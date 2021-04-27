不只詹宏志 還有一人讓童子賢點頭當網家獨董
網路家庭（8044）積極強化公司治理方針，迎合國際規範之趨勢，今年提名三名新獨立董事，包含和碩董事長童子賢。
據了解，是由網家董事長詹宏志與他的設計師兒子詹朴，因為跟童子賢多年的共同理念，而讓童子賢答應擔任獨董。
詹朴身為APUJAN品牌創意總監，加上童子賢在藝術、電影、科技業多年的涉獵與專長，進入董事會後，可望激盪出更多新的火花。
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