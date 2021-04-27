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中嘉新任總經理 前特力集團執行長童至祥接任

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
Home+中嘉宣布新任總經理，前特力集團執行長及台灣IBM總經理童至祥接任。圖／中嘉提供
Home+中嘉宣布新任總經理，前特力集團執行長及台灣IBM總經理童至祥接任。圖／中嘉提供

中嘉今（27）日召開董事會通過，由前特力集團執行長、IBM大中華區各事業部總經理童至祥接任中嘉總經理一職，並於5月17日正式上任。中嘉董事長郭冠群表示，童至祥雖非電信產業出身，但擁有科技及零售跨產業背景，且同時兼具外商與本土企業領導經歷，在經營管理、B2B、B2C皆歷練深厚，正是產業轉型所需要的新力量。

童至祥曾任特力集團執行長、IBM大中華區各事業部總經理，也是台灣IBM第一位女性總經理，在擔任特力執行長的11年間，帶領組織轉型，以創新及整合為策略，推動特力全球整合及以消費者為中心的服務文化，使特力在台灣零售品牌成為台灣消費者心中居家產業的首選品牌。

接任中嘉集團總經理一職，童至祥表示，很榮幸有機會再一次跨越到這個快速變化並充滿挑戰與機會的產業，將全心全力帶領中嘉團隊持續突破與創新，希望打造一個以客戶為中心並持續提供價值的優良品牌。

郭冠群則從消費者、公司內部與產業三方面表達高度的期許，他表示，期許童至祥能帶領中嘉，更傾聽、呼應消費者的需求，在中嘉轉型為新世代寬頻科技公司的過程，她必能以IBM及特力的經驗，兼顧客戶體驗以及技術創新；對公司同仁，她也將深化中嘉核心價值、持續完成組織改造，讓營運更具效率，使同仁能更熱情投入；對產業上下游以及有線電視同業，更要借重童總經理的多元背景，為產業帶來新的對話，並產生更多整合的契機。

中嘉 特力集團 IBM

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