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中嘉聘特力集團前執行長童至祥任總座 5月17日正式上任

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

寬頻服務及有線電視業者Home+中嘉數位今（27）日召開董事會通過聘任特力集團前執行長童至祥接任中嘉總經理一職，將在5月17日正式上任。毫無電信、有線電視經驗的童至祥「跨業」幅度相當大，她曾任特力集團執行長，在此之前，她擔任過IBM大中華區各事業部總經理，是台灣IBM第一位女性總經理。

中嘉董事長郭冠群表示，童至祥擁有科技及零售跨產業背景，兼具外商與本土企業領導經歷，在經營管理、B2B、B2C皆歷練深厚，是產業轉型所需要的新力量，雖非電信產業出身，相信她的加入能為集團帶來全新的視野，為台灣有線電視行業帶來全新的氣象。

童至祥曾擔任特力執行長的11年，主導特力集團組織轉型，推動特力全球整合，建立以消費者為中心的服務文化。

郭冠群表示，對消費者，希望新總經理帶領中嘉傾聽、呼應消費者的需求，在中嘉轉型為新世代寬頻科技公司的過程，以IBM及特力的經驗，兼顧客戶體驗以及技術創新；對公司將深化中嘉核心價值、持續完成組織改造，讓營運更具效率；對產業上下游以及有線電視同業，更要借重她的多元背景，為產業帶來新的對話，並產生更多整合的契機。

特力集團 有線電視 中嘉

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