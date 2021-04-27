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國際智慧移動展 盼找到電動車契機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台灣將於10月舉辦國際智慧移動展，希望透過展覽讓國內外廠商交流，了解世界電動車產業趨勢與發展機會。（Photo by Fritz 1985 on Wikimedia under CC 4.0）
台灣將於10月舉辦國際智慧移動展，希望透過展覽讓國內外廠商交流，了解世界電動車產業趨勢與發展機會。（Photo by Fritz 1985 on Wikimedia under CC 4.0）

「希望國內外廠商踴躍參展，讓台灣的電動車產業蓬勃發展！」外貿協會董事長黃志芳27日表示，國際智慧移動展將於今年10月22日登場，5月起開放廠商報名，這樣全面性的展覽是國際少有，因此希望國內外廠商能踴躍參加。他說，台灣在零組件、資通訊半導體上有優勢，要藉由展覽找到台灣未來在電動車產業的位置。

透過展覽找尋商機

黃志芳表示，台灣在80年代建立了半導體產業，也因此很早就可以家戶都有個人電腦，接下來進入了網路時代與數位時代，未來將進入電動車與自駕車的領域，此次展覽還將會有車聯網、人車互動與共享服務的人才與資源，加上台灣本來就在資通訊、先進製造有優勢，希望透過展覽讓廠商找尋發展機會。

黃志芳也提到，台灣需要了解未來在電動車產業中該怎麼做？是做系統整合，還是研發自己的品牌？因此在展覽前，陸續還會有國際論壇、新創發表會等活動，包括台達電等廠商都會參與，他們也會廣邀國際大廠、新創公司參加這次展覽，讓企業從硬體到軟體，可以更了解全球電動車的產業趨勢。

新創須找產業破口

台灣車輛移動研發聯盟主委胡竹生表示，電動車產業做的不只是車子，特斯拉的產業跨足能源（太陽能）與服務、高精準衛星通訊，即使是傳統車廠後來加入，也可以著重在駕駛體驗以獲得市場。他提醒新創公司如果想進入電動車產業，就必須要觀察產業缺口，進行有如便利商店電動車化的研發，以獲得立足之地。

台達電品牌長郭珊珊提到，以歐盟為首的各國未來將提出更具體的減碳措施，譬如徵收碳稅、規定汽車碳排量等，因此電動車的發展只會更加快速。台灣過去在ICT產業很有優勢，但要更加注重安全性。她建議可從自身核心技術出發，然後多與其他領域國際廠商交流，譬如擅長驅動的台達現在就與英國擅長減速設備的GKN大廠合作。

建置電動車產業平台

鴻海MIH聯盟技術長魏國章則說，如果能做起電動車產業大聯盟，可有效降低發展曲線、將進入產業門檻降低，並減少產業研發成本。他以鴻海自身MIH平台舉例，特斯拉、微軟、甲骨文等廠商都有加入，從硬體到軟體的整合，過去研發車輛可能需要5、6年的時間，現在只需要2年，這是非常好的合作機會。

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