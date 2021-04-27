印度疫情快速惡化 鴻海、緯創：當地工廠營運不受影響

印度新冠疫情惡化，單日新增病例和病故人數屢創新高，引起全球關注，台灣組裝廠鴻海（2317）、緯創（3231）均在當地有設廠，工廠現在營運狀況也備受市場關注，對此鴻海、緯創均表示，營運不受影響，和碩（4938）也指出，印度設廠依照計畫進行中。

印度新冠肺炎疫情全面失控，單日新增35萬2991人確診、2812人病歿，並出現傳染力更強的「三重突變病毒」，國際上都相當關心印度疫情現況，台灣這邊也擔心台灣廠商在印度當地的營運狀況。

對此鴻海今（27）日表示，集團在印度各廠區目前皆營運正常不受疫情影響，近期將加強園區防疫，提供員工必要防疫物資與協助，一切以員工安全為優先。同時也會隨時配政府政策應對未來疫情變化。

緯創今日也回應指出，工廠營運一切正常，也表示會隨時配政府政策應對未來疫情變化。

和碩集團加速印度投資計畫，雖然廠還沒蓋，和碩今日也強調，印度設廠依照計畫進行中。

緯創印度 Narasapura 廠區去年12月發生暴動事件，部份組裝線與工廠設備也遭破壞，遭勒令停工調查，但根據印度媒體報導指出，緯創該印度廠區經過三個多月調查與整頓，三月已恢復生產。

此外，2月時外電報導，和碩與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）正式簽署MOU（合作備忘錄），確定將於清奈（Chennai）設立旗下印度首座智慧手機廠房，將招募1.4萬名人力，用於生產iPhone。

鴻海在印度設廠製造生產蘋果iPhone XR和iPhone 11等，持續有擴產計畫，市場傳出，先前因中國大陸勞動成本攀升、美中長期貿易戰，蘋果計畫把在中國大陸約7%到10%產能轉移到印度，傳出iPhone 12製造的地點選在鴻海集團在印度塔米納杜省（Tamil Nadu）的廠區，也就是未來鴻海印度工廠有望組裝代工蘋果iPhone 12。

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