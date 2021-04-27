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聯發科攜手愛立信5G技術 創業界最高5.1Gbps下行速率

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

聯發科（2454）今日宣布與愛立信日前成功完成5G NR雙連結 (dual connectivity) 測試，有效結合Sub-6GHz頻段的高覆蓋率和毫米波(mmWave) 頻段的高速率特性，充分利用多樣化的頻譜資源，提供更高的網路速度和更低的時延，創下業界最高5.1Gbps的下行速率紀錄，將有利於協助全球5G網路部署的推展。

聯發科以領先業界的技術能力，使用搭載自家M80 5G modem的測試裝置，結合800MHz的高頻寬和60MHz的中頻寬，成功實現在5G獨立組網 (5G SA) 下，首次結合毫米波和Sub-6GHz頻段進行的雙連結測試，並締造業界最高5.1Gbps的下行速率，對5G NR雙連結的啟用深具里程碑的意義。

聯發科無線通訊系統發展部總經理潘志新表示，聯發科是全球5G生態系的關鍵推手，透過與愛立信的緊密合作，成功展示了聯發科新一代5G modem M80在未來網路的能力。5G NR雙連結提高網路容量和性能，是5G發展的關鍵技術之一，將直接推進下一代5G網路服務，並實現跨事業、產業和消費者的創新應用。

愛立信5G RAN產品線負責人Hannes Ekstrom表示，愛立信致力於滿足全球客戶不斷提升的網路連接需求，與合作夥伴聯發科在5G技術上不斷取得新的突破。我們相信，5G NR雙連結作為5G獨立部署戰略的一部分，將提供給全球客戶更具吸引力的選擇。它將使毫米波在多層網路中的速度超過5Gbps，並提供更大的網路容量、覆蓋範圍，具備 5G SA超低時延等功能，持續推動5G技術的發展，強化消費者體驗和5G行業的共同進步。

5G NR 雙連結是3GPP Release-16版本導入的重要技術，為終端裝置和無線電存取網路 (RAN) 提供多標準和多頻段支援，有效提高頻譜效率和負載平衡，是5G獨立組網 (5G SA) 的關鍵技術。5G NR雙連結不僅能優化5G網路環境，還能進一步降低時延、提高資料傳輸量和網路穩定性，協助產業為使用者帶來更多的創新服務。

在此之前，聯發科與愛立信已基於天璣5G移動晶片成功完成了Sub-6GHz FDD/TDD 5G載波聚合互通性測試，率先建立了5G SA載波聚合連網通話。本次測試基於聯發科技M80 5G modem，成功地啟用了5G NR 雙連結功能，充分展示了雙方在推進5G商用進程的技術實力 。聯發科將持續與包括愛立信在內的產業合作夥伴密切合作，共同推進5G技術的進步與落地。

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