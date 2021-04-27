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家登規劃斥資50億元在新北土城興建生產據點

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓傳載解決方案大廠家登（3260）因應客戶要求，啟動異地備援方案，將斥資50億元在新北市土城興建新廠，分散製造風險。今日家登舉行以子公司家崎為主要用途的家崎新建大樓動土儀式，家登董事長邱銘乾透露家登上述布局。

邱銘乾，家登目前位於台南樹谷園區二樓廠房，即已可支應家登未來五年客戶客戶成長需求。

不過由於半導體產業在全球重要性大幅提高，家登應大客戶要求，仍要具備生產據點分散，藉此降低風險。

他強調，今日動土的家崎新建大樓，主要生產半導體製程所需耗材如石英環、矽環等，同時也會將關係企業和集團研發全數納入這棟新建大數；預估半年後對面約1,600坪的建地，也會興建家登生產EUB光罩盒及晶圓盒的北部生產據點。

他預估新北土地二項新建工程將投資50億元，未來不僅作為樹谷廠EUV光罩載具產能之備援基地，其餘空間提供子公司遷入，以提高集團資源整合效能，並且預留未來研發人員擴編所需空間，以因應來長期發展需求。

未國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)於今(27)日於新北市土城工業區沛陂段378、309地號舉行儀式，為對應產能擴增需求，興建廠辦，

他強調，家登在南科廠擴大生產規模，雖也參與台灣半導體產業快速成長，a旦碰到最大難題是要與台積電爭人才，因此未來新建二座廠辦完成後，可避開與台積電搶人才的困擾。

至於新建家崎大樓將成為家登集團搶攻智慧製造主要研發基地，同時未來航太關鍵零組件也會在此生產。至於另一生產EUV和晶圓盒的新廠，未來將占整體 供應量的三分之一 。

邱銘乾進一步表示，家登也向南科管理局申請南科三期1.4萬多坪土地，將做為未來5到10年的擴廠需求。

家登 台積電

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