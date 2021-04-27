智慧局公布第1季智慧財產權趨勢 台積電件數創單季新高

經濟部智慧局統計，台灣今年第1季受理三種專利申請合計17,156件，商標申請22,385件，雙雙成長，各較上年同期增加3%及10%。其中，國人發明專利及商標申請件數均有二位數以上的成長率，台積電（2330）及高通再度分居本國人及外國人發明專利申請之首，台積電之件數更達到史上新高紀錄。

智慧局表示，受理申請之三種專利件數中，發明專利為11,888件，本國人及外國人件數均較上年同期增加，尤其是國人成長率達19%，是整體發明專利成長的主要推力，而其他專利則呈現下降趨勢。

台灣企業整體發明專利申請3,821件，較上年同期增加28%，於本國人發明專利總件數之占比，亦上升至81%。大型企業與中小企業發明專利件數分別成長31%及16%；各季與上年同期相較，中小企業已連續12季正成長，在新冠肺炎疫情尚未平息下，仍持續穩定成長。

申請人方面，台積電發明專利申請678件，除了創下單季申請件數最高紀錄，也已連續八季位居本國人發明專利申請件數之首。另設計專利申請，則以宏碁（2353）21件最多。

台灣大專校院發明專利申請件數與上年同期相當，申請人中，陽明交大以30件發明專利，位居第1，私立學校以北醫大13件最多。此外，第1季公立學校發明專利申請件數較上年同期增加4%，占比上升至67%。

台灣金融三業共申請106件新型專利，發明專利申請32件，發明專利集中在銀行業（25件），申請人以合作金庫及中國信託各申請五件最多。

而在今年第1季商標申請，商標受理申請22,385件，較上年同期增加10%；本國人及外國人申請件數分別成長13%及3%。各季與上年同期相較，本國人件數自108年第2季以來，已連續8季呈現正成長，且在近4季均以2位數之成長率快速增加。

申請類別方面，本國人在第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）申請3,205件最多，成長17%。外國人以中國大陸申請1,029件最多，類別方面，則以第9類（電腦及科技產品等）980件最多。

申請人方面，本國人中僅有「統一企業（1216）」公司及「金車」公司同時列為去年及今年第1季的前十大；外國人中則由不曾出現於去年第1季的香港「兔女孩」公司及英屬維京群島「富爾康」公司分占第1、2位。