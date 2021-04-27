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傳歐盟祭補貼向半導體大廠招手 台積電低調不回應

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
外電報導指出歐盟準備拿出巨額補貼，邀請英特爾(Intel)、台積電（2330）和三星(Samsung)設廠，打造自己的半導體產業鏈。台積電對此態度低調，並未回應。本報資料照片
外電報導指出歐盟準備拿出巨額補貼，邀請英特爾(Intel)、台積電（2330）和三星(Samsung)設廠，打造自己的半導體產業鏈。台積電對此態度低調，並未回應。本報資料照片

車用晶片短缺凸顯歐洲半導體過度依賴進口的窘境，繼美國政府邀請半導體產業重量級廠商會談後，外電報導指出歐盟準備拿出巨額補貼，邀請英特爾(Intel)、台積電（2330）和三星(Samsung)設廠，打造自己的半導體產業鏈。對此，台積電態度低調，並不回應。

德國媒體報導指出，汽車工業深受晶片荒之苦，凸顯歐洲有必要強化半導體產業鏈，歐洲對10奈米以下的先進製程尤其感興趣，打算擴充設計和製造的產能。

據德國媒體報導，歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（Thierry Breton）受訪時指出，計畫於本月30日與英特爾、台積電、三星的代表開會。

德國媒體報導指出，布勒東下周還準備會晤荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）和荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）的執行長，共同討論打造歐洲半導體產業鏈的可能性。

德國媒體報導指出，布勒東表示，只要他能決定條件，歡迎亞洲和美國的廠商來設廠。他強調，歐洲不天真，但也不想被孤立，歐盟希望與國際夥伴合作，但自己也想坐在駕駛座上。

半導體 台積電

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