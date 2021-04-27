快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

宇瞻「後疫轉型，技術革新」COMPUTEX線上展雙箭齊發

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球儲存與記憶體品牌Apacer宇瞻科技（8271）繼去年推出「記憶儲存．端雲整合」數位展之後，今年將於5月31日推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位展覽平台，展示眾多儲存與記憶體產品和解決方案。宇瞻並同步參與COMPUTEX Virtual線上展，期望以創新的展覽模式打破時間與地理藩籬，接觸更多國際買主與廠商，開拓合作商機。

宇瞻長期深耕記憶體模組、工業用SSD與消費性數位產品領域二十餘年，且該公司以長期累積的產業經驗打造高可靠度、高度客製化的產品及服務，今年將推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位化展覽平台，屆時將針對5G高效能運算、雲端物聯、電競、生活娛樂等應用市場，展出一系列高效能的產品，創新面向則有CoreSnapshot秒速SSD備份復原韌體技術，能為客戶一秒解決駭客攻擊及突發系統崩潰困境；同時搭配數場精選網路研討會，零時差與參觀者進行線上互動。

此外，宇瞻並將同步參與外貿協會主辦的COMPUTEX Virtual線上展，透過虛擬攤位讓觀展者如同親臨現場般直擊宇瞻的最新產品與技術，並可即時與全球的消費者及買主互動交流，以零距離、新型態的展覽模式，展現宇瞻「專注價值提升，共創服務加值」的品牌精神。

記憶體模組 SSD 外貿協會

延伸閱讀

Gogoro公布全新服務升級與電池資費方案 讓騎到飽方案使用模式轉型

宇瞻3月每股賺0.66元

台南善化啤酒廠隆田酒廠轉型 立委支持帶動周邊效益

中國智庫報告：2021年估GDP增速8% 呈前高後低態勢

相關新聞

傳歐盟祭補貼向半導體大廠招手 台積電低調不回應

車用晶片短缺凸顯歐洲半導體過度依賴進口的窘境，繼美國政府邀請半導體產業重量級廠商會談後，外電報導指出歐盟準備拿出巨額補貼...

【專家之眼】勿忘兩兆雙星前例 談企業擴產下的隱憂

從下半年以來，台商接單暢旺，根據經濟部「外銷訂單統計」顯示，從去年8月起，幾乎每個月外銷訂單都是二位數的（年）成長，去年...

SEMI：美半導體設備3月銷售額創歷史新高

SEMI（國際半導體產業協會）今(27)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年3月北美半導體設備...

家登集團土城五年50億投資擴產 董座看好半導體需求

家登（3680）集團今（27）日舉行旗下子公司家崎大樓土城興建動土典禮。家登董事長邱銘乾、副董事長暨總經理林添瑞以及夥伴...

台IC設計廠報喜 敦泰晶片傳打入特斯拉鏈

車用市場成為下一波科技新主流，吸引IC設計廠聯發科、敦泰、聯詠、奇景、瑞昱、矽創競逐。因神盾出脫持股，神盾與敦泰已宣布停...

台積震撼彈！減碳列採購指標 供應商2030年前未節能20%恐丟訂單

全球機構投資人已將企業推動環境、社會及公司治理（ESG）成果列入投資衡量指標，為響應全球2050年全球淨零碳排目標，晶圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。