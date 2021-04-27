宇瞻「後疫轉型，技術革新」COMPUTEX線上展雙箭齊發

全球儲存與記憶體品牌Apacer宇瞻科技（8271）繼去年推出「記憶儲存．端雲整合」數位展之後，今年將於5月31日推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位展覽平台，展示眾多儲存與記憶體產品和解決方案。宇瞻並同步參與COMPUTEX Virtual線上展，期望以創新的展覽模式打破時間與地理藩籬，接觸更多國際買主與廠商，開拓合作商機。

宇瞻長期深耕記憶體模組、工業用SSD與消費性數位產品領域二十餘年，且該公司以長期累積的產業經驗打造高可靠度、高度客製化的產品及服務，今年將推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位化展覽平台，屆時將針對5G高效能運算、雲端物聯、電競、生活娛樂等應用市場，展出一系列高效能的產品，創新面向則有CoreSnapshot秒速SSD備份復原韌體技術，能為客戶一秒解決駭客攻擊及突發系統崩潰困境；同時搭配數場精選網路研討會，零時差與參觀者進行線上互動。

此外，宇瞻並將同步參與外貿協會主辦的COMPUTEX Virtual線上展，透過虛擬攤位讓觀展者如同親臨現場般直擊宇瞻的最新產品與技術，並可即時與全球的消費者及買主互動交流，以零距離、新型態的展覽模式，展現宇瞻「專注價值提升，共創服務加值」的品牌精神。