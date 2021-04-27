【專家之眼】勿忘兩兆雙星前例 談企業擴產下的隱憂

從下半年以來，台商接單暢旺，根據經濟部「外銷訂單統計」顯示，從去年8月起，幾乎每個月外銷訂單都是二位數的（年）成長，去年12月起，還都是三成以上的成長率，今年一、二月更逼近五成（49.3%與48.5%）的瘋狂成長。

面對蜂擁而至的訂單，許多企業現有產能根本無力消化，產能吃緊下許多企業打算大幅擴產提高產能，然而在樂觀的預期下所進行的擴產，未來如果景氣有所翻轉，是否重蹈過去產能過剩的問題，廠商應有風險意識。

近期需求大增主要的原因有下列幾項：

第一，疫情衝擊對需求過度保守：去年發生新冠病毒的疫情，全球許多國家經濟活動頓時停頓，需求大減之下，廠商大量砍單。然而，到了去年下半年景氣開始翻轉，廠商重新新增訂單，許多需要長期規劃的產品根本沒辦法在短期之內重新恢復產能，引發供應鏈大亂，最明顯的例子就是汽車晶片產業。

第二，美中貿易戰引發轉單效應：美國前總統川普，對中國發起貿易戰，實施大量的報復性關稅，使得部分產業的製造基地大幅移轉，台灣亦為移轉的選項之一；加上川普為「中美脫鉤」，推動「供應鏈重組」，台商也因而受惠。

第三，景氣快速反轉： 疫情之下，各國政府紛紛祭出紓困方案，美國FED為首的西方國家並實施量化寬鬆（QE），穩住經濟局勢；今年在新冠疫苗大量接種後，疫情已有緩解的跡象，可望讓經濟快速復甦，產業需求大增，企業下單轉趨積極。

大家可能都忘了「兩兆雙星」的DRAM和LCD的悲劇，2011年總共虧損超過兩千億元，三年間更累計四千億的虧損。經過了多年的發展，這二個產業才從谷底翻身。

首先，景氣循環快速: 各國央行大撒錢，造成資金亂竄，資金大舉流向投資市場，創造股市與房地產的非理性榮景，股市屢創新高。有可能引發資產泡破，讓過熱的經濟頓時反轉。

其次，水電能源供應不足：台灣新進高科技產業投產相當積極，尤其半導體需要大量的水電，已足以威脅產業發展。台灣西半部水情吃緊，中部地區已開始實施「供5停2」限水，除影響民生之外，連國際媒體《紐約時報》等，都憂心台灣供水不足，衝擊台積電等半導體產業的供應，可能讓全球晶片短缺問題，更加雪上加霜；另外，根據蔡政府非核家園政策，2025年將全面廢核，屆時電力供應將更形吃緊，如何供應日益激增的先進半導體廠的電力需求。

第三，美歐日科技自主風潮:新冠疫情衝擊下，先進國家體認到關鍵產品自主的重要性，在晶片大缺貨以及台海地緣政治風險攀升下，美歐日紛紛提出在本國設立半導體產業的獎勵措施，近日就有新聞報導，歐盟打算提出百億歐元補貼半導體，向台積電、Intel與三星等至歐盟投資10奈米製程以下先進製程。若各國自建晶片製造產業，將對我國的半導體產業形成新競爭。