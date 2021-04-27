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專利王台積電Q1發明專利申請件數 創單季最高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

智慧局今（27）日公布「2021年第1季智慧財產權趨勢」，台積電（2330）及高通再度分居本國人及外國人發明專利申請之首。其中，台積電的發明專利申請678件，除了創下單季申請件數最高紀錄，也已連續八季位居本國人發明專利申請件數之首。美國高通則以215件發明專利申請，連續三季位居外國人發明專利申請第一。

智慧局指出，發明、新型、設計三種專利申請合計17,156件，商標申請22,385件，雙雙成長，各較上年同期增加3%及10%。本國企業發明專利件數成長28%，其中，中小企業已連續12季呈現正成長。整體而言，2021年第1季的智慧財產權趨勢表現亮眼。

智慧局進一步分析，我國受理申請的三種專利件數中，發明專利為11,888件，不僅本國人及外國人件數均較上年同期增加，其中本國人的成長率更達19%，是整體發明專利成長的主要推力。

至於我國企業整體發明專利申請則有3,821件，較上年同期增加28%，於本國人發明專利總件數之占比，亦上升至81%。大型企業與中小企業發明專利件數分別成長31%及16%；各季與上年同期相較，中小企業已連續12季正成長，顯見在新冠肺炎疫情尚未平息下，仍持續穩定成長。

此外，研究機構發明專利申請件數在2021年第1季的表現也較上年同期增加逾一成，其中，工研院申請60件最多。至於金融三業的專利申請則偏重新型專利，共申請106件新型專利，發明專利申請32件，而發明專利集中在銀行業，有25件，申請人以合作金庫及中國信託各申請五件最多。

至於外國人發明及設計專利申請，均以日本的件數最多，各申請3,376件及259件，新型專利申請，以中國大陸185件最多。在申請人方面，美國高通發明專利申請215件，已連續三季位居第一，設計專利申請，以哈利溫士頓42件最多。

台積電

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