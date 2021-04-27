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家登邱銘乾：家崎基地以EUV、蝕刻耗材和航太產品為主

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

晶圓傳載解決方案供應商家登（3680）集團旗下家崎大樓今(27)日舉行動土典禮，家登董事長邱銘乾指出，家崎大樓計畫未來五年內建立超過1萬5,000坪廠房，預計投入50億元，發展EUV設備、蝕刻耗材和航太相關領域的產品。

邱銘乾致詞時指出，很多人認為，家登在這麼貴的地上面投資，為什麼不買標準廠房？但家登業務最重要是無塵室，有精密設備，需要客製化廠房，所以初期要投資這麼大金額，未來在這邊會有較大計畫，將是EUV的生產基地，主要為研發和試量產基地，大規模生產會在移到台南。

邱銘乾指出，家崎是EUV生產廠商，還有蝕刻耗材元件，在家崎大樓還會發展航太相關領域，因為美、中競爭，未來勢將發展太空產業，預期能成為它們轉移生產基地最大受惠者。

家登3月合併營收約為2.36億元，月增約三成，與去年同期成長18.8%，累計首季合併營收為6.38億元，年增40.3％。

去年家登營運已創新高，今年台南樹谷廠擴產到位，並開拓晶圓傳送盒清洗及自動化檢測設備等業務，土城家崎大樓動工後，內部訂下今年營運達雙位數百分比成長的目標。

家登

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