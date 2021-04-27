心理師心裡想什麼？鴻海讓偏鄉學生體驗心理師工作

「能看穿別人的心理耶，好酷！」、「要一直聽別人倒垃圾吧？真煩！」……這些都是坪林國中學生對「心理師」這個工作的想法，但真正的心理師自己怎麼想呢？鴻海教育基金會「遇見未來」計畫，邀請寫了多本心理學暢銷書的洪培芸臨床心理師，前進新北市坪林國中，帶領同學們進入心理治療師這個行業。

提到心理治療師，很多人都會想到「坐在沙發上聊天」這樣的畫面，但洪培芸說，這樣的想像不能說不對，不過除了談話之外，心理師還得要做許多文字紀錄等繁瑣的工作，偶爾還會有情緒控管不佳的個案可能會有突發狀況需要特別留意，因此一定要有興趣與熱情支撐。

洪培芸發下諮詢單，讓同學們兩兩一組分別扮演心理師與諮詢者，試著體驗心理師的工作。聽到學生單刀直入地問「你有什麼問題？」，她提醒學生用「你最近心情如何？」來開場會比較溫暖、有效；會談要結束前，也需要提前告知對方，以免個案情緒收不回來，比較容易對個案或他人造成傷害。

聽完與心理師有關的介紹，學生的問題紛紛出籠：「我其實是個冷漠的人，但怕別人感受不好，常要假笑好累….」、「會考壓力很大，不知道怎麼紓壓…」、「大人覺得你是小孩甚麼都不懂，很無力…」，洪培芸一一答覆之外，也表示，自己與父母的關係也是在自己成為心理師之後才越來越好，所以這其實是一個可以自助助人的工作，但同學們要保持一顆開放的好奇心，才能成為一個好的心理師。

活動結束後，同學們七嘴八舌地討論剛剛好玩的地方，有同學表示，原來心理師與個案的「聊天」不是那麼容易，鴻海教育基金會執行長汪用和表示，無論同學們將來要選擇什麼行業，都應該了解各行各業都會有別人看不見的辛苦與需要付出之處，這也是「遇見未來」活動希望讓同學們了解的：每個工作都會有酸甜苦辣，但希望同學們透過努力，讓「甜」成為未來工作與人生最突出的味道。