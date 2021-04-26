興能高昆山廠擴產 現金增資1.96億元

鋰高分子電池廠興能高（6558） 今（26）日公告，將對大陸投資事業現金增資，將增資昆山興能能源科技有限公司美金700萬元（約新台幣1.96億元），興能高指出，現金增資是按去年原定計畫，用於大陸昆山廠擴產資金。

興能高今日公告，將經由第三地區薩摩亞興能投資有限公司匯款投資對昆山興能能源科技有限公司現金增資美金700萬元。

昆山興能能源科技有限公司主要負責設計、開發、生產各式鋰電池之材料、設備、半成品、成品及周邊項目產品，並銷售自產產品及提供產品售後服務。

興能高指出，此現金增資案為原先去年底私募案通過時所規劃一部分，當時已預定將部分資金用於擴增大陸昆山工廠產能。

為了因應整體市場增長及新增訂單，興能高今年已定下擴產計畫。主力業務軟包電池將自目前月產能420萬顆，提升到470萬顆，新增產能預計今年第2季建置完成，並於第3季量產。

至於以TWS為主要市場的扣式電池，將由目前月產能15萬顆提升到45萬顆，預計第3季完成擴產計畫。由於昆山廠仍有空間，興能高將視市場需求，今年也不排除再擴扣式電池產能。