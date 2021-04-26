銅價狂飆不止 散熱模組廠雙鴻、超眾咬牙苦撐

國際銅價漲勢不斷，每噸已來到9,600美元，逼近萬元大關，讓國內散熱模組廠雙鴻（3324）、超眾（6230）備感壓力。對此，國內散熱業者指出，原物料上漲趨勢難以抵擋，只能盡量樽節開支、提高生產效率來因應。

由於散熱模組大多是由銅、鋁所製成，因此當原物料上漲時，成本壓力就會加劇。據悉，國際鋁價相較去年同期，至今已上漲三成，而銅價漲幅更驚人，至今已較去年同期大漲六成以上，因此業者成本壓力一季比一季重。

散熱業者指出，不光是原物料上漲，近期新台幣、人民幣雙雙升值，而美元走貶，因此對出口也相當不利，估計第2季整體散熱產業的毛利率都可能受到影響。

據悉，以散熱模組的成本來說，扣除人力、製程等費用成本，銅、鋁的原物料成本佔散熱模組本身約30至50%，如果客戶使用最高階的熱板（VC），那銅所佔的成本比重就會超過五成以上，顯示原物料上漲對散熱模組廠而言確實是一大負擔。

此外，散熱族群原先以為第2季銅價有望回跌，豈料全球最大銅輸出國智利日前因疫情加重而鎖國，造成銅價再一次飆漲，加上包括太陽能、電動車對銅的需求大幅增長，在市場供不應求下，銅價漲勢一波接一波，對散熱產業造成不小衝擊。

至於是否將原物料上漲成本轉嫁給客戶，國內散熱大廠坦言，由於散熱模組本身並不缺貨，所以調漲價格不易，只求降價幅度能縮小，換句話說，此刻只能用「咬著牙苦撐」來形容。