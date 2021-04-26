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聯詠第1季賺近一個股本 將配15.6元現金股利

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

驅動IC廠聯詠（3034）今（26）日召開董事會通過第1季財報和股利政策，單季每股稅後純益9.66元，幾乎賺進一個股本；另因去年每股稅後純益為19.42元，該公司決定配發每股15.6元現金股利，以今日收盤價616元計算，現金殖利率為2.5%。

受惠市況持續供不應求，帶動產品價格上漲，聯詠3月營收95.29億元，月增9.4%、年增率高達六成，單月營收首度破90億元大關；累計第1季營收為263.66億元，季增17.4%、年增56.1%，超越財測高標260億元，單月與單季營收同創新高。

聯詠今日召開董事會通過首季財報，單季毛利115.06億元，估算毛利率約43.63%，持續較上季大增5.6個百分點，為

2007年以來最高；單季歸屬母公司業主淨利為58.75億元，每股純益9.66元，季增六成。

聯詠去年全年營收達799.56億元，年成長24.2%，創歷史新高，稅後純益118,17億元，年增49.7%，毛利率34.97%，每股純益19.42元。

由於去年獲利佳，聯詠今日董事會通過股利政策，股東每股將配15.6元現金股利，盈餘配發率有八成。

聯詠先前預估，今年市場需求將續成長，營收、產品售價、毛利率將可往上，產能能否滿足客戶需求將是營運表現的關鍵。

聯詠 營收

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