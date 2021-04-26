合晶2、3月EPS 0.19元 追平去年第4季總合

矽晶圓廠合晶（6182）今（26）日公告3月自結概況，單月稅後純益6,900萬元，年增35.3%，每股純益0.11元；累計2和3月稅後純益1.29億元，年增1.18倍，每股稅後純益0.19元，為去年第四季總合。

合晶近期股價帶量衝高，今日盤中一度衝破60元大關，改寫2018年9月以來最高價。因股價多次達到注意標準，今日應櫃買中心要求公布最新自結損益。

據合晶公告，3月營收8.2億元，年增三成，稅前盈餘1.01億元，年增五成；2、3月累計營收15.32億元，年成長率同樣有近三成水準，稅前盈餘1.81億元，年增1.1倍。

合晶重點發展重參雜矽晶圓，全球市占率30%到35%的市占率，客戶結構更聚焦IGBT、MOSFET等功率半導體，其中又以車電市場的關聯度最強，占比超過四成。

受惠車用功率元件需求轉強，加上CIS、工業與面板下指紋辨識等應用帶動，合晶的產能供不應求，1月已開始陸續調漲價格。法人預估，若產品價格趨勢向上，將有利於該公司營收和毛利率表現。