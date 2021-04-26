彩晶3月EPS 0.37元 獲利暴增16倍

中小面板廠彩晶（6116）因為近期股價波動劇烈，達公布注意交易資訊標準， 今（26）日應主管機關要求公告3月自結稅後純益達11.25億元，年大增逾16倍，每股純益0.37元。

彩晶今日收盤價24.2元，上漲0.25元、漲幅1.04%。彩晶從3月底以來股價持續攻高，以3月收盤價15.4元計算，至波段高點24.85元，本月以來已經大漲超過六成，股價也達到近19年來新高。

彩晶受惠於面板報價持續上漲，獲利持續高檔。以稅前淨利率來看，去年第4季為39.4%，今年3月則上升至將近46%；不過因為去年有稅額減免，今年則回歸正常課稅，稅後純益率從去年第4季的39.4%，今年3月下降至37.2%。

彩晶即將在5月25日舉行股東會，根據彩晶公告的議事手冊指出，彩晶去年持續強化產品組合，發揮5.3代廠在中小尺寸的經濟切割優勢，積極開發低功耗全反射穿戴式、電動車充電樁、安防系統、智慧家居、NB防窺面板等應用產品。去年產品組合以6~10.4吋中尺寸產品占營收比重最大，達60%，其餘為6吋以下小尺寸產品占30%，11吋以上大尺寸產品占10%。

展望後市，法人預期，5、6月面板報價仍會持續向上，逐月墊高，加上第3季有傳統旺季需求支撐，終端銷售迅速弱化的機會也不大，面板業不會在第3季面臨市場快速反轉的壓力，因此報價將維持在小漲到持平的走勢。